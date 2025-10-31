Деякі командири "відпускають" мобілізованих у СЗЧ через брак мотивації: адвокат пояснив деталі

СЗЧ / © скриншот з відео

Реклама

Деякі командири «відпускають» мобілізованих у СЗЧ через брак мотивації.

Про це заявив військовий адвокат Олег Леонтьєв в ефірі Ранок.LIVE.

Адвокат наголосив, що ситуацію з безладом і насильницькою мобілізацією можна зрушити з місця, якщо впровадити хоча б декілька рішень негайно.

Реклама

«Перш за все, це строк проходження військової служби. […] Якщо люди бачать часову перспективу — вони вільніше можуть ініціативно самі, згідно з мобілізацією, йти воювати», — сказав Леонтьєв.

Правник зазначив, що деякі командири самі відпускають людей, які не хочуть служити, бо не бачать сенсу витрачати на них ресурси.

«Командири одразу питають: „Чи ви будете служити, чи йдете в СЗЧ?“ Якщо вони говорять, що йдуть в СЗЧ, — деякі командири їх відпускають. Чому? Тому що вони кажуть: „Йдіть на всі чотири сторони, я не хочу на вас витрачати час“, — пояснив адвокат.

Леонтьєв наголосив, що юристи, судді й навіть деякі нардепи вже підтримують повернення військової юстиції. У суспільстві теж зростає запит на фаховий і справедливий контроль у військовій сфері.

Реклама

«Тих людей… які розуміють армійський порядок, було замінено на випадкових людей, які взагалі не розуміються, що таке армія і не розуміються, які там є взаємовідносини. Ті, хто не розуміють, як живе ця структура, не можуть навести там порядок», — резюмував правник.

Нагадаємо, в Україні стрімко зросла кількість кримінальних справ щодо СЗЧ. Йдеться про цифру близьку до 300 тисяч. Це майже у п’ять разів більше, ніж торік.

«Ці люди їдуть на навчання, а далі вони йдуть у СЗЧ величезною кількістю. Ми не знаємо точної статистики, скільки з них дійсно прибуває на фронт», — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.