Деякі медики можуть втратити бронь від мобілізація: деталі від МОЗ

Бронювання медиків / © ТСН.ua

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Бронь від мобілізації може втратити частина медиків через те, що Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міністерства оборони на розбронювання частини медпрацівників.

Про це повідомляється на сайті МОЗ України.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко провів робочу нараду з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я. На нараді йшлося про те, що МОЗ працює над формуванням списків медичних працівників для можливого зняття бронювання та проводить консультації з обласними департаментами охорони здоров’я. Цих фахівців можуть залучити до роботи в секторі оборони.

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МОЗ отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Кабінет міністрів України дозволив бронювання 100% медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я. Але для посилення медичного забезпечення в ЗСУ розробили механізм часткового розбронювання. Це стосується винятково тих спеціалістів, які потрібні на фронті.