Деякі підприємства не зможуть працювати під час жовтої тривоги: кого стосуються нові правила

Повітряна тривога / © pixabay.com

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Підприємства, які не мають обладнаного укриття, повинні до 4 грудня підготувати комплекс заходів безпеки для працівників, щоб і надалі мати змогу працювати під час жовтого рівня загрози.

Такі вимоги передбачає постанова Кабінету міністрів №1092, ухвалена 4 вересня.

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Документ визначає порядок роботи підприємств у разі оголошення жовтого рівня загрози. Щоб продовжувати роботу у звичному режимі, бізнес має забезпечити працівникам можливість перебувати в укритті або належно облаштованому безпечному приміщенні.

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Окреме укриття будувати не обов’язково

Підприємствам не обов’язково зводити окреме укриття. У передбачених законодавством випадках роботодавець може облаштувати безпечний простір безпосередньо всередині будівлі.

Водночас звичайна кімната без вікон або коридор автоматично укриттям не вважаються.

Крім того, заклади мають розміщувати на вході інформаційну табличку із зазначенням, чи є в них укриття або обладнане безпечне приміщення.

Як зараз працюють тривоги

В Україні діє два рівні повітряної тривоги. За жовтого рівня бізнес може продовжувати роботу, якщо має укриття або належно облаштоване безпечне приміщення. За червоного рівня роботу мають припиняти, а люди — переходити до укриттів.

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У «Повітряній тривозі» з’явилася мапа руху ракет і дронів

Раніше у застосунку «Повітряна тривога» запустили інтерактивну мапу, яка показує орієнтовний напрямок руху повітряних цілей — крилатих ракет, звичайних і реактивних «Шахедів», КАБів та «Бандеролей».

Дані відображаються безпосередньо у застосунку, однак карта не показує точних координат цілей у реальному часі. Під час сигналу тривоги користувачам радять не орієнтуватися лише на мапу, а одразу прямувати до укриття.

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