"Укрзалізниця" скасовує частину приміських рейсів в Україні: які поїзди не їздять

На Івано-Франківщині через проведення ремонтних робіт тимчасово скасують низку приміських поїздів. Обмеження діятимуть у період з 3 по 5 березня.

Про це повідомляє канал “Укрзалізниці”.

Які рейси не курсуватимуть:

3 та 4 березня:

№6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче – Івано-Франківськ

№6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта

4 та 5 березня:

№6402/6401 Ворохта – Івано-Франківськ

Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни в русі поїздів та заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздкою. Ознайомитися з інформацією можна у вкладці “Зміни руху” в розкладі конкретного рейсу на офіційному сайті залізниці.

Росія масовано атакує українську залізницю - останні новини

2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон влучив в один із вагонів приміського поїзда під час руху. Внаслідок атаки є поранені, також повідомляється про загиблого.

Раніше, 26 лютого, російські війська здійснили масований обстріл восьми регіонів України, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі та транспортних вузлах. У трьох областях зафіксовано влучання по об’єктах залізниці. У Запоріжжі внаслідок атаки є загиблий, а також виникли проблеми з теплопостачанням.

Також нагадаємо, у вівторок, 3 березня, РФ атакувала енергетичну інфраструктуру прифронтових та прикордонних регіонів. Є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.