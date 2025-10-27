Деякі студенти можуть втратити відстрочку вже у листопаді: про кого йдеться

Відстрочка від мобілізації для студентів / © ТСН.ua

Реклама

На тлі загальної мобілізації, держава чітко визначила категорії громадян, які мають право на відстрочку від служби. Серед них — здобувачі освіти. Але чи всі студенти 2025 року можуть уникнути призову, і які документи для цього потрібні?

Про те, як правильно оформити відстрочку від мобілізації для студентів згідно з чинним законодавством, пише УНІАН.

Мобілізація студентів 2025: на що звернути увагу

Для початку зупинимося на тому, кому належить відстрочка і які є вимоги. Зокрема, навчання необхідно проходити в денній формі. Вища освіта має бути першою і послідовною. Крім того, важливо, щоб така людина раніше не проходила службу в армії і не закінчувала військову кафедру.

Реклама

Якщо повістка все одно прийшла, то переживати не варто. Необхідно просто надати ТЦК документи, що підтверджують звільнення від служби.

Хоча в період канікул військовозобов’язані не підлягають призову, їх можуть мобілізувати в період, коли вони вже отримали ступінь бакалавра, але ще не зараховані на магістратуру. У цей період відстрочка для студентів після 25 років фактично «не працює».

Крім того, мобілізувати можуть якщо:

відстрочка не оформлена або не продовжена;

людина навчається на заочній або вечірній;

це друга і більше освіта;

чоловіка було відраховано.

У липні 2025 року в Україні було ухвалено важливий законопроєкт, згідно з яким запровадили військову підготовку студентів фармацевтичних і медичних спеціальностей. Після її проходження вони вважатимуться офіцерами запасу і підлягатимуть призову навіть під час подальшого навчання. Введуть у дію цей закон лише з січня 2026 року. Спеціальності та кількість людей визначатиме Міноборони.

Реклама

Відстрочка для студентів у «Резерв+»

У листопаді студенти зможуть продовжувати свою відстрочку від служби без звернення до ТЦК. Тепер оформлення відбуватиметься через «Резерв+» або ЦНАП.

Відстрочки будуть автоматично продовжуватися, якщо їх надали у зв’язку з постійними підставами. До списку входять студенти, які відповідають вимогам, інтерни та докторанти.

При цьому паперову довідку з мокрою печаткою тепер замінить електронний варіант або роздруківка. Підтвердження відстрочки буде у відповідному розділі додатка.

Файл для друку можна взяти в «Резерв+», у «Дії» або ЦНАПі.

Реклама

Відстрочка для студентів у «Резерв+» буде продовжена автоматично від 5 листопада разом із новими термінами воєнного стану. Повідомлення про це має прийти до кінця жовтня. Після цього в застосунку прийде пропозиція оновити документ.

У чатботі підтримки з’явиться розділ із роз’ясненнями, які відстрочки продовжуються, а які — ні, а також інструкція з подальшими кроками.

Як отримати відстрочку та коли по неї прийти

Право на відстрочку від призову на військову службу можна реалізувати в будь-який момент, адже законодавство не встановлює жорстких термінів для подання заяви до ТЦК та СП.

За словами Марини Бекало, головне — звернутися з заявою ще до початку проходження військової служби. Тобто зробити це потрібно до відправлення до збірного пункту або зарахування до списків особового складу військової частини, коли людина вже отримує статус військовослужбовця.

Реклама

Якщо ж військовозобов’язаний отримав повістку для проходження ВЛК чи уточнення даних, адвокатка радить одразу подавати заяву на відстрочку. Її форма затверджена постановою Кабінету міністрів України №560. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують право на відстрочку.

Комісія при ТЦК та СП розглядає подану заяву протягом семи днів і ухвалює рішення — надати відстрочку чи відмовити.