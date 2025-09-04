Деякі українці можуть залишитися без пенсій уже у вересні: хто ризикує втратити гроші

Пенсіонери

Деякі українські пенсіонери цього місяця можуть не отримати пенсію. Згідно з законодавством, виплати можуть бути призупинені з кількох причин.

Про це пише На пенсії.

Чому можуть призупинити пенсійні виплати

Пенсійний фонд України має право припинити виплати в таких випадках:

Зміна персональних даних. Якщо пенсіонер не повідомив Пенсійний фонд про зміну паспорта, адреси або ідентифікаційного номера.

Переїзд за кордон. Якщо людина виїхала на постійне місце проживання за межі України, але не надала про це інформацію ПФУ.

Відсутність ідентифікації. Ця причина стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які не пройшли обов’язкову ідентифікацію.

Невикористання коштів. Якщо пенсіонер не використовував пенсійні кошти (не знімав готівку, не робив купівель або переказів) протягом понад шість місяців.

Поновлення роботи. Якщо людина, яка отримувала пенсію за вислугу років, повернулася на посаду, що дає право на таку виплату.

Важливо пам’ятати, що призупинення пенсії — це не її скасування. Виплати можна поновити, подавши заяву до Пенсійного фонду (особисто або онлайн).

Вимоги до стажу для виходу на пенсію

Для того, щоб вийти на пенсію 2025-го у віці 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стажу недостатньо, вихід на пенсію доведеться відкласти:

У 63 роки можна вийти на пенсію, якщо маєте 22 роки стажу.

У 65 років — якщо маєте щонайменше 15 років стажу.

Згідно з пенсійною реформою, до 2028 року вимоги до стажу щороку зростатимуть:

2026 рік: 33 роки (у 60 років), 23 роки (у 63 роки), 15 років (у 65 років).

2027 рік: 34 роки (у 60 років), 24 роки (у 63 роки), 15 років (у 65 років).

2028 рік: 35 років (у 60 років), 25 років (у 63 роки), 15 років (у 65 років).

Нагадаємо, більшість українських пенсіонерів отримують пенсійні виплати на банківські картки та іноді не користуються ними, накопичуючи кошти. Однак така стратегія може призвести до тимчасового блокування рахунку.

Українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. Деякі громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньої кількості років страхового стажу, можуть оформити соціальну пенсію. Уже 2026 року розмір таких виплат може збільшитися.