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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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224
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1 хв

Деякі українці зможуть оформити відстрочку онлайн: у «Резерв+» готують нову функцію

Міноборони тестує нову послугу в «Резерв+», яка дозволить педагогам зі ставкою від 0,75 оформлювати відстрочку онлайн.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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«Резерв+»

«Резерв+» / © Міністерство оборони

Невдовзі в застосунку «Резерв+» з’явиться можливість оформлювати відстрочку для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Перед запуском нової послуги Міністерство оборони проводить бета-тестування.

Долучитися до нього можуть педагогічні працівники, які працюють у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

“Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані в державних системах – без збирання довідок і подання документів через ЦНАП”, – пояснили у Міноборони.

Ті, хто хоче взяти участь у тестуванні та одним із перших скористатися новою можливістю, можуть заповнити відповідну форму для участі в бета-тесті.

Також нагадаємо, що від 1 вересня в Україні змінюються правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів та інших здобувачів освіти. Тепер термін дії документа обмежений шістьма місяцями, а головним підтвердженням статусу стає державний реєстр ЄДЕБО.

До слова, на Закарпатті суд визнав незаконною мобілізацію студента, який мав офіційну відстрочку. Працівники ТЦК затримали чоловіка та мобілізували його через те, що в день затримання він був відсутній на навчанні, що представники військкомату розцінили як ухилення. Однак суд постановив, що наявність чинної відстрочки унеможливлює призов, а можливе порушення правил навчання чи обліку не дає права ігнорувати цей статус.

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