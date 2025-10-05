Деяким учителям України готують підвищення виплат: хто отримає

Вчителька / © Credits

Реклама

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення доплат за роботу в несприятливих умовах для вчителів, які працюють у прифронтових територіях. Розмір виплати зросте з 2000 грн до 4000 грн (5200 грн до сплати податків) на місяць. Для педагогів із навантаженням понад одну ставку доплата збільшуватиметься пропорційно.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Нові виплати нараховуватимуться з 1 вересня 2025 року, а в жовтні вчителі отримають кошти за два місяці. Для реалізації цієї ініціативи з державного бюджету виділено додаткові 372,3 млн гривень, що забезпечать виплати до кінця року.

Реклама

Збільшену доплату отримають 25 735 педагогічних працівників (29 342,3 ставки) із 84 територіальних громад у дев’яти областях України:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Ці громади розташовані в зонах підвищеної небезпеки через близькість до лінії фронту, де педагоги продовжують працювати в складних умовах.

Підвищення виплат є частиною підтримки вчителів, які забезпечують освіту дітей у прифронтових регіонах, попри постійні обстріли та небезпеку. Уряд підкреслює важливість їхньої роботи для збереження стабільності освітнього процесу в умовах війни.

Нагадаємо, що в Україні від січня 2026-го відбудеться збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Дізнайтесь, у кого і наскільки збільшаться виплати.