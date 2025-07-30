Деяким українцям автоматично присвоять військове звання: кого це стосується

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Змінами процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації передбачено автоматичне присвоєння військового звання «солдат (матрос) запасу» військовозобов’язаним, які досягли 25-річного віку.

Таке нововведення уряд затвердив ухваленою в середу, 30 липня, постановою, повідомляє прессслужба Міноборони.

Постановою передбачено присвоєння військового звання «солдат (матрос) запасу» одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку.

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При цьому присвоєння звання відбуватиметься без виклику військовозобов’язаного до ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Україні до 6 серпня 2025 року було продовжено воєнний стан, тож триває мобілізація чоловіків від 25 до 60 років.

Закон про мобілізацію не передбачає призову на військову службу громадян до 25 років: вони можуть служити тільки добровільно.

Мобілізація чоловіків старше 50 років залежить від військових спеціальностей, їх не призначають на бойові посади, окрім випадків, коли сам військовозобов’язаний виявить добровільне бажання служити на передовій.

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Осіб цієї вікової категорії залучатимуть переважно до частин забезпечення, дефіцитних спеціальностей та виконання тилових завдань.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, за яким чоловіки і жінки старше 60 років зможуть служити у Збройних силах України за контрактом.