Декілька простих способів, які допоможуть вивести віск з будь-якої поверхні

Свічки не лише створюють особливу атмосферу, але й можуть стати причиною певних проблем. Зокрема, коли вони залишають плями на скатертині чи одягу. Читайте в матеріалі ТСН.ua - як вивести віск з різних поверхонь.

Чим вивести віск з пофарбованої стіни

Якщо ви хочете прибрати з пофарбованої стіни плями твердого воску, вам знадобиться кілька аркушів паперових рушників. Їх потрібно приклати до поверхні, нагріти праску (найнижча можлива температура) та провести на рушниках.

Можете також скористатися феном для волосся. Тепле повітря буде нагрівати віск і ви зможете витирати його в міру танення.

Дерево і плями воску: що робити

Як вивести віск, якщо він залишився на дерев'яних виробах, наприклад, на столі? Все дуже просто. Вам знову знадобиться фен для волосся. Він допоможе пом'якшити віск, який ви потім просто приберете м'якою тканиною. Дуже важливо не намагатися віддерти віск з дерев'яної поверхні, адже це може пошкодити її.

Також вивести віск з меблів можна за допомогою:

мийного засобу для миття посуду;

перекису водню;

кубиків льоду;

спирту.

Однак варто зазначити, що для дорогих предметів інтер'єру краще все ж використовувати спеціальні засоби, які продаються в магазинах.

Як вивести віск з підлоги

Якщо віск зі свічки потрапив на плитку, видалити його можна досить легко, використовуючи кубик льоду. Покладіть його на пляму, щоб заморозити віск. Візьміть пластикову картку чи скребок, а потім акуратно відчистіть його з поверхні. Тепер ви знаєте, як вивести віск з плитки. Але що робити, коли у вас вдома паркет? Підійде це самий спосіб, однак після процедури паркет потрібно обробити спеціальним засобом.

Що робити, коли віск потрапив на килим

Як вивести віск з різних поверхонь? / Фото: Pexels

Як вивести віск з килима? Вам знадобляться:

ніж;

пакетик з льодом;

фен для волосся чи праска;

паперовий рушник;

засіб для чищення килимів.

Інструкція доволі проста:

Прикладіть пакетик з льодом до воску та залишіть на 10 хвилин. Акуратно зішкребти з килима негострим ножем. Все, що залишилося, зібрати руками чи пропилососити. Покласти на залишки плями паперовий рушник. Нагріти за допомогою фена чи праски. Обережно почистити килим спеціальним засобом.

А коли віск на склі - інструкція з виведення плями

Як відмити віск зі скла? Тут все також доволі просто. Якщо це склянка, її можна помити гарячою водою. В жодному разі не викидайте залишки в раковину, адже він може засмітити сантехніку.

В інших випадках можна використовувати фен для волосся. Гаряче повітря швидко розтопить віск, який потім можна легко та без проблем відтерти за допомогою м'якої ганчірки.

Як вивести віск з тканини

Якщо ви не знаєте, як вивести віск з одягу, вам знадобиться ця інструкція. Річ спочатку кладуть у пакет, а потім відправляють в морозильну камеру, щоб віск затвердів. Потім його можна легко очистити негострим ножем. Після цього не забудьте покласти на залишки воску паперовий рушник та нагріти все феном або праскою. В кінці - випрати одяг і все готово.

Однак, як вивести віск з куртки? Адже це надто великий виріб, щоб класти його в морозильну камеру. В цьому випадку крок з заморожуванням плями можна пропустити і відразу перейти до нагрівання воску. Однак процедуру потрібно буде провести кілька разів, замінюючи паперовий рушник.

Коли пляма з воску залишилася на тканині, яка непридатна для прання. Наприклад, це може бути шовк. Тоді на допомогу прийде парова праска. Але в жодному разі не можна прати делікатну тканину. З бабовною ще простіше - спочатку пляму потрібно розігріти та витерти, а потім протерти спиртом.

Що робити, коли віск потрапив на взуття

Як вивести віск зі шкіри? Якщо ви забруднили улюблену шкіряну пару взуття, рекомендовано використати фен для волосся, щоб розігріти віск.

Також на пляму можна посипати білу порцелянову глину, крохмал, тальки чи подрібнену крейду (у вигляді порошку). Потім зачекати 20 хвилин, струсити речовину та акуратно протерти взуття.

А ось з речами, які виготовлені з замші чи нубука, - складніше. Тут вам на допомогу прийде один простий спосіб: