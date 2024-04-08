Декілька селищ в Мелітопольському районі залишилися без води: Федоров розповів деталі

Рашисти нібито обіцяють забезпечити підвезення води в населені пункти. Проте місцеві в це не вірять.

Декілька селищ в Мелітопольському районі залишилися без води. Російські окупанти довели регіон до гуманітарної катастрофи.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські окупанти після підриву Каховської ГЕС за 10 місяців не змогли підготуватися до повного пересихання магістрального каналу. Села, які отримували дніпровську воду, опинилися під загрозою “зневоднення”, проте ситуацію можна було частково врятувати.

“Тепер рашисти нібито обіцяють забезпечити підвезення води в населені пункти до відновлення водопостачання. Проте ціну їхніх обіцянок знають всі мешканці ТОТ. Тож люди знову розраховують тільки на себе”, - наголосив Іван Федоров.

Наголосив, що РФ прагне отримати контроль над усіма залізничними хабами вздовж лінії фронту.

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