Підтримка міцнішає: до декларації G7 про безпекові гарантії для України приєдналася ще одна країна

У середу, 16 серпня, Рада міністрів ухвалила рішення про приєднання Болгарії до зусиль країн G7 щодо надання довгострокової підтримки Україні.

Про це повідомило BTA.

"Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні. Таким чином, безпосередньо виступаючи проти російської агресії, Болгарія сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Відповідно до цієї послідовної політики Болгарія приєднається до спільної декларації країн G7 на підтримку України", – зазначають в уряді країни.

Нагадаємо, лідери G7 представили спільну декларацію на підтримку України 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі. Згодом до декларації приєдналися Бельгія, Чехія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція. Цей список продовжує зростати.

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