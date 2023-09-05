"Декларування значно пришвидшує всі процеси": у НАЗК розповіли про моніторинг способу життя чиновників

Моніторинг способу життя чиновників в Україні та виявлення необґрунтованих активів шляхом стягнення їх через суд у законний спосіб на користь держави дозволяють швидко поповнювати бюджет.

Про це сказав заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник під час заходу "4 роки ВАКС: досягнення і виклики", передає "Укрінформ".

За його словами, зараз здійснюється моніторинг способу життя чиновників. Результат цієї функції – або подача САП позову до Антикорупційного суду про стягнення активів залежно від суми, або кримінальна справа про незаконне збагачення.

"Декларування значно пришвидшує всі ці процеси. А повні перевірки зараз взагалі стоять. Тому якщо цю функцію використовувати правильно й використовувати саме з пошуком і стягненням необґрунтованих активів, то це зніме наратив, що ми ганяємося за блохами, і це дасть результат і швидке поповнення бюджету за рахунок стягнення з осіб, які мають необґрунтовані активи, тобто за рахунок стягнення цих активів до бюджету", – додав він.

Ситник вважає, що нині питання необґрунтованості активів, питання незаконного збагачення – це те, що прив’язано до декларування. І зараз багатьох тригерить брехня в деклараціях.

"Тому саме так, ми налаштовані використовувати інститут декларування, якщо його проголосують у парламенті, якщо дійсно буде сьогодні ухвалений відповідний законопроєкт", – підкреслив Ситник.

Додамо, що головний законопроєкт про повернення декларування ухвалено в цілому. Але він втрачає головний сенс, бо одну з головних правок до нього – негайне відкриття декларацій – нардепи не ухвалили.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк зауважила, що через голосування нардепів публікація інформації про статки для держпосадовців і самоврядування відтерміновується на рік.

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