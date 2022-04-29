Декому з українців виплатять по одній тисячі доларів: хто отримає і як це зробити

Декому з українців виплатять по одній тисячі доларів: хто отримає і як це зробити

В Україні запустили новий проєкт допомоги українським виробництвам. Читайте в матеріалі ТСН.ua, хто може отримати гроші від держави і як це зробити.

Укрпошта, програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" разом з громадською організацією TECHBUREAU та Мінцифри запустили новий проєкт допомоги крафтовим малим виробникам в період діє воєнного стану під назвою "Made in UA Support Project". Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Хто може отримати 1000 доларів фінансової допомоги

Компанії, які залишилися в Україні під час війни та продовжують свою діяльність. Однак отримати гроші встигнуть не всі, адже на реалізацію проєкту виділено 100 тисяч доларів. Кошти можна буде витратити на різні цілі:

покращення презентації тих товарів, які представлені в магазині;

маркетинг;

виробництво;

логістика.

Отримати фінансову допомогу в сумі 1000 доларів зможуть компанії, які виробляють фізичні товари. Це можуть бути меблі, декор для оселі, іграшки, одяг тощо. Також вони повинні бути зареєстровані як юридична особа (ТОВ, ФОП 2 та 3 групи).

Як отримати виплати

Щоб взяти участь у проєкті, необхідно оформити і подати заявку. Зробити це потрібно до 10 травня 2022 року. А вже 24 травня на офіційному сайті будуть оголошені переможці програми допомоги.