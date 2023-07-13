Декомунізація "Батьківщини-матері": регулятор видав дозвіл на заміну радянського герба на тризуб

Сьогодні, 13 липня, Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на часткову зміну монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

"Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що замовником будівництва є Національний музей історії України у Другій світовій війні. Роботи стартують "в найближчому майбутньому".

Слід зазначити, що монумент "Батьківщини-матері" споруджено 1981 року, він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України 2022 року у "Дії" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом.

Нагадаємо, після того, як у соціальних мережах почали активно обговорювати новину про можливий демонтаж герба СССР зі щита статуї Батьківщини-Матері у Києві, ТСН.ua дізнався у експертів наскільки це реально зробити і коли саме на щиті зникне герб імперії зла.

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