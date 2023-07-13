Декретна відпустка для жінок: у Верховній Раді ухвалили важливі зміни

Верховна Рада України ухвалила зміни щодо декретної відпустки для жінок. Таким чином жінки самі обиратимуть, коли виходити в декрет, враховуючи медичні показання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп повідомив, що Верховна Рада ухвалила закон №9271 щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Таким чином вагітні самостійно обиратимуть дату, коли їм виходити в декрет, враховуючи самопочуття та медичні показання.

"Надання можливості працюючій жінці, за відсутності медичних протипоказань та за її бажанням, розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів, і пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки", – написав Железняк.

Дні відпустки перед пологами можуть бути перенесені на час після народження дитини. Загалом законом передбачено 126 календарних днів декретної відпустки або 140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів.

Нагадаємо, 2021 року українським чоловікам дозволили брати декретну відпустку.

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