Делегація парламенту Республіки Корея відвідала звільнені від окупантів Бучу та Ірпінь

Делегація парламенту Республіки Корея відвідала звільнені від окупантів Бучу та Ірпінь

Сьогодні, 5 травня, до Київської області з офіційним візитом прибула парламентська делегація Республіки Корея на чолі з Головою правлячої партії РК "Сила народу" Лі Джун Соком.

Зокрема, делегація парламенту Республіки Корея відвідала звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь, де на власні очі побачила поховання закатованих мирних жителів та зруйновані житлові квартали.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Зокрема, українці обговорили із закордонною делегацією можливі спільні проєкти у рамках відновлення Київської області.

Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Фото: Олексій Кулеба/Telegram

"Закордонна делегація відвідала місця поховання закатованих мирних жителів у Бучі та оглянули зруйновані житлові квартали в Ірпені. Обговорили напрямки співпраці та спільні проєкти в рамках відновлення Київщини після російської навали", - йдеться в повідомленні Кулеби.

Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція продовжує фіксувати злочини армії РФ у Київській області, які безжально вбивали мирних мешканців. Правоохоронці виявили тіло розстріляного 41-річного чоловіка.

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