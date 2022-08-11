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Демілітаризовано значно більше літаків: супутникові знімки до і після "бавовни" в Криму

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Демілітаризовано значно більше літаків: супутникові знімки до і після "бавовни" в Криму

Фото: facebook.com/kpszsu

У Мережі з'явилися супутникові знімки українського військового аеродрому "Саки" у Криму.

Їх представило командування Повітряних Сил ЗСУ, - йдеться у повідомленні у Facebook. 

Зокрема, йдеться про до і після "позаштатної ситуації".

"Як бачимо, там не дев’ять, а значно більше демілітаризованих російських літаків! Хто вміє добре рахувати обсмалених рашистів, пишіть нам у коментарях: яку кількість авіатехніки втратили окупанти на аеродромі Саки?!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих та щонайменше одну жертву.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3093
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