Демілітаризовано значно більше літаків: супутникові знімки до і після "бавовни" в Криму

У Мережі з'явилися супутникові знімки українського військового аеродрому "Саки" у Криму.
Їх представило командування Повітряних Сил ЗСУ, - йдеться у повідомленні у Facebook.
Зокрема, йдеться про до і після "позаштатної ситуації".
"Як бачимо, там не дев’ять, а значно більше демілітаризованих російських літаків! Хто вміє добре рахувати обсмалених рашистів, пишіть нам у коментарях: яку кількість авіатехніки втратили окупанти на аеродромі Саки?!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих та щонайменше одну жертву.
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