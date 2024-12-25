"Демобілізація – це не тема для піару": Жорін закликав припинити маніпуляції

Військовий зауважив, що номінально зобов'язати давати військовим відпустки за умови дефіциту бійців лише ускладнює ситуацію.

Питання демобілізації в Україні не має бути темою для популістських заяв, піару та маніпуляцій.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Всі хочуть знати, коли буде демобілізація. Але, на жаль, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Настільки масштабні бойові дії, наступ РФ абсолютно по всім напрямкам, плюс провалена з 2022 року мобілізація не дають зараз можливості встановити конкретні строки служби. Тому для початку треба вирішити питання ротацій та відновлення підрозділів", – написав військовий у своєму Telegram-каналі.

За його словами, номінально зобов'язати військові частини давати відпустки бійцям не вирішує проблему і не є адекватною ротацією військових особливо за умови нестачі особового складу.

"Цього недостатньо, така схема актуальна для мирного часу", – наголосив Жорін.

Він додав, що зараз всі підрозділи, які перебувають на лінії боєзіткнення, потребують відведення у тил на відновлення. Але натомість їх лише перекидають "на більш легкий напрямок".

"Питання ротацій та відновлення складне і потребує серйозного занурення у проблему та пошуку адекватного формату. Ухвалення нереальних для реалізації правил, з якими підрозділам доведеться роз***буватись самостійно – це не рішення", – наголосив Максим Жорін.

Нагадаємо, наразі в Україні пріоритетом є забезпечення ротації в армії. За словами Веніславського, зарано говорити, що протягом наступних пів року законопроєкт про демобілізацію з'явиться у Верховній Раді та його буде ухвалено.

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