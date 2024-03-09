Демобілізація строковиків: через скільки часу їх знову мобілізують

Після звільнення у запас строковики отримають відстрочку від мобілізації терміном 12 місяців.

Під час війни і воєнного стану дані про кількість строковиків, яких буде звільнено у запас, ніхто не буде розголошувати.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі телемарафону.

"Наскільки я чув, це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися. Бо є строковики, які виявили бажання підписати контракт і залишитись", – каже нардеп.

Федієнко підтвердив, що ті строковики, які звільнилися, після відповідного терміну, який визначений у законі, один рік, можуть бути або мобілізовані або підписати контракт із ЗСУ.

Зауважимо, що в Україні після початку повномасштабного вторгнення призов на строкову військову службу не проводився, натомість була оголошена мобілізація. Проте строковики, які на час вторгнення перебували в армії, і термін служби яких завершився протягом цих двох років, продовжували служити. Крім того, що за час повномасштабної війни чимало строковиків підписали контракт із ЗСУ, проте їхня точна кількість не розголошується.

Чи мобілізують строковиків, яким менше 25 років

Варто наголосили, що навіть якщо мобілізаційний вік не зменшать до 25 років, звільнених у запас строковиків все одно зможуть мобілізувати. Якщо війна триватиме, через рік строковиків зможуть мобілізувати, навіть якщо їм буде менше 27 чи 25 років.

Чоловіки, які досягли 27 років і до цього не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками.Тому їх не мобілізують.

В іншому випадку, чоловіки до 27 років також підлягають мобілізації.

Нагадаємо, 7 березня президент Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

26 лютого 2024 року президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. Перед цим 23 лютого цей закон ухвалила Верховна Рада.

Раніше ми писали, скільки українських солдатів-строковиків перебувають у полоні РФ.

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