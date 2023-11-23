Демобілізація в Україні: у Раді розповіли про розробку змін у процедуру

Документ про зміни у процедурі демобілізації може бути ухваленим до кінця року.

В Україні проводяться дискусії щодо зміни у процедурі демобілізації до Збройних сил.

Про це в етері телемарафону заявив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія.

Він зазначив що наразі є багато інформації щодо змін у підході до демобілізації громадян до війська. Арахамія розповів деякі деталі, які обговорюються, щоб прояснити ситуацію.

Що робити з людьми, які вже 2 роки воюють без ротації?

Чому не можуть демобілізуватися інваліди І і ІІ груп?

Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися.

Є військові з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання, і питання з ними треба юридично вирішити.

Врегулювати питання з призовним віком.

Арахамія заявив, що Генеральний штаб та Міністерство оборони до кінця року планує розробити документ, який дасть відповіді на ці питання.

"Коли щодо нього буде консенсус — він буде винесений у зал", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні не були прийняті жодні документи щодо демобілізації бійців, які боронять нашу територію від російських окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна має збільшувати резерви і розширити категорію громадян, які можуть бути призвані по мобілізації.

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