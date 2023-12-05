Демобілізація військових, які воюють майже 2 роки, і звільнення строковиків у запас: що кажуть у Раді

За словами Веніславського, у ВР обговорюють питання термінів демобілізації з військової служби тих людей, які перебувають у війську від початку повномасштабної війни.

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони обговорюють можливість демобілізації з військової служби.

Про це повідомив член комітету, представник президента у ВР Федір Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ".

"Це найбільш складні питання, які обговорюються на рівні комітету. Були пропозиції визначити, після завершення якого строку військової служби за мобілізацією громадянин матиме право бути звільненим за демобілізацією", – каже нардеп.

Веніславській зауважив, що в світовій історії майже немає прикладів повної демобілізації під час повномасштабної війни. Проте згоден, що громадяни, які воюють від початку великої війни, повині мати якісь часові орієнтири.

"Ми це питання обговорюємо. Пропонується протягом 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції. Ми їх обговорюємо", – сказав депутат.

Звільнення у запас строковиків

За словами Веніславського, в Комітеті розглядається питання звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Але наразі чинне законодавство не передбачає звільнення в запас строковиків під час дії правового режиму воєнного стану.

"Ми частково врегулювали це питання влітку минулого року, коли передбачили можливість строковикам перейти на службу за контрактом і вже повноцінно служити в секторі безпеки і оборони. Що стосується загального звільнення в запас, це питання ще також обговорюється. На даний момент я не можу сказати, що вже є його вирішення", – підсумував він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що в Україні демобілізують строковиків, чий термін служби закінчився. Проте, як бачимо, вирішити це питання виявилося складніше.

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