Демобілізації бути: у Раді назвали єдину умову для розгляду відповідного законопроєкту

Питання демобілізації під час воєнного стану є актуальним для багатьох українців, які несуть службу в лавах Збройних Сил України.

На робочій групі комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з Міноборони і Генштабом була досягнута домовленість щодо демобілізації. Так, якщо наступні 3-4 місяці буде така ж позитивна динаміка мобілізації, як у травні та червні, тоді в жовтні можуть розглянути закон про демобілізацію

Про це розповіла народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, повідомляє "Еспресо".

"Сьогодні на робочій групі з Міноборони і Генштабом дійсно головою було порушене питання у необхідності розробки відповідного законопроєкту, який згідно з прикінцевим положенням закону про мобілізацію було довірено виконавчій гілці владі, тобто уряду. Була досягнута домовленість, що Генштаб і Міноборони будуть відслідковувати протягом 3-4 місяців динаміку здійснення мобілізації за новим законом. Якщо вона буде мати таку ж позитивну характеристику, як за травень та червень, тоді у жовтні має бути поданий відповідно розроблений законопроєкт щодо звільнення з військової служби в час дії воєнного стану, щоб він був розглянутий своєчасно та ухвалений депутатами", - сказала Фріз.

За її словами, Міноборони і Генштаб прагнуть, щоб від грудня відповідний закон вже набув чинності.

"Тому будемо дивитися, на скільки ці строки будуть витримані, а головне, на скільки дійсно закон про мобілізацію буде зберігати ту позитивну динаміку щодо поповнення нашого війська за новими правилами", - сказала Ірина Фріз.

За яких умов може бути демобілізація в Україні

"Він (закон - ред.) полягає в тому, що 36 місяців безперервної військової служби з яких 18 за бойовими розпорядженнями є можливістю й аргументом для звільнення. Порядок звільнення можна обговорювати, але це абсолютно дієвий та правильний алгоритм з огляду на потреби ЗСУ в доформуванні у разі звільнення тощо", - сказала Ірина Фріз.

Нагадаємо, раніше секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко також розповів, що якщо теперішні темпи мобілізації в Україні будуть збережені до кінця літа, у Верховній Раді можуть розпочати розгляд законопроєкту про демобілізацію.

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