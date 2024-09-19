Демобілізації не буде: в оборонному комітеті Ради зробили гучну заяву

В оборонному комітеті Ради пояснили, коли буде указ Зеленського про демобілізацію, тоді всі мобілізовані будуть звільнені.

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що демобілізації військових не буде до завершення війни і воєнного стану.

Таку думку він висловив в інтерв′ю "Українській правді".

"Є указ президента про мобілізацію. От коли буде видано указ про демобілізацію, всі мобілізовані будуть звільнені в запас", – сказав він.

Рахманін роз'яснив, що заява колеги по фракції Романа Костенка щодо можливої демобілізації означала, що йшлося про "звільнення з військової служби".

"Наприклад, якщо у тебе певні проблеми зі здоров'ям чи певні родинні обставини. Йшлося про те, щоб розширити категорію цих людей за рахунок тих, хто відслужив певну кількість місяців", – пояснив нардеп.

Він додав, що під час обговорення мобілізаційного закону він пропонував звільняти з військової служби навіть під час воєнного стану тих громадян, які були призвані під час мобілізації і відслужили не менше 24 місяців, з яких 18 – безпосередньо в зонах бойових дій.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони відповів, чи можлива демобілізація під час війни.

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