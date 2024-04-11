Демобілізації в новому мобілізаційному законі не буде: Рада проголосувала за скасування правки

Більшість депутатів проголосували за скасування положення про демобілізацію з нового мобілізаційного закону. Це питання обіцяють розглядати окремо.

Верховна Рада 11 квітня проголосувала за скасування правки щодо демобілізації в законопроєкті про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Правка в якій була була норма про прибирання демобілізації пройшла 227 [голосів "за"]. Тобто це положення вилучено повністю з закону (про 36 місяців і рішення ставки)", - повідомив він.

Раніше стало відомо, що положення про демобілізацію прибрали з законопроєкту. Це, згідно з документу, ініціював головнокомандувач ЗСУ Сирський і підтримав міністр оборони Умєров.

У зверненні головкома це обґрунтовується тим, що законопроєкт про мобілізацію треба ухвалити якомога швидше, а питання демобілізації, зважаючи на велику кількість правок, – окремо.

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін додав, що всі рішення ухвалюються, щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність країни.

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