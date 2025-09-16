Демобілізація можлива, але є одна умова: нардеп назвав її

Нардеп Роман Костенко

Демобілізацію в Україні можна було б проводити, якби в Україні від самого початку працювали на правильну справедливу мобілізацію.

Про це секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах конференції YES-2025.

«Якщо ми будемо і далі ухвалювати такі рішення, когось відпускати, когось бронювати тисячами, то в нас ця тема ніколи не підніметься і ми ніколи не вирішимо питання демобілізації», — наголосив нардеп.

Роман Костенко визнав, що в нинішніх умовах демобілізація неможлива, інакше це означатиме програш у війні.

Нагадаємо, скасування правового режиму воєнного стану в Україні не призведе до автоматичної демобілізації військовослужбовців. На цьому наголосив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами парламентаря, режим воєнного стану може завершитися, якщо Верховна Рада не підтримає відповідний указ президента. Водночас це не означає, що українські військові будуть негайно демобілізовані.

«Згідно з законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, демобілізація відбувається лише на підставі окремого рішення президента, яке також потребує підтримки парламенту. Тому навіть у разі припинення воєнного стану демобілізація не розпочнеться автоматично», — пояснив Веніславський.