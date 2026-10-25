Демобілізація під час воєнного стану: у Раді пояснили, на яке звільнення можуть розраховувати військові

Демобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Масова демобілізація військовослужбовців до завершення воєнного стану в Україні не передбачається. Натомість держава опрацьовує механізм справедливого звільнення з військової служби окремих категорій військових, зокрема тих, хто тривалий час бере участь у бойових діях або має поранення.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Новини.LIVE.

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За словами Веніславського, питання масової демобілізації до завершення правового режиму воєнного стану не може розглядатися як реалістичний сценарій.

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«Питання демобілізації до закінчення правового режиму воєнного стану стояти не може апріорі», — наголосив депутат.

Він назвав політичним популізмом обіцянки або обговорення загального звільнення військовослужбовців за таких умов. Водночас парламентар уточнив, що під час воєнного стану можливе звільнення з військової служби окремих категорій військових.

Який механізм розробляють у Міноборони

Веніславський повідомив, що Міністерство оборони за дорученням президента напрацьовує відповідний алгоритм звільнення військовослужбовців. Його мета — зробити процес більш прогнозованим і врахувати тривалість служби та умови виконання бойових завдань.

Серед можливих критеріїв депутат назвав тривале перебування в зоні бойових дій і наявність поранень. Водночас конкретні категорії військовослужбовців, які зможуть скористатися таким механізмом, поки не визначені: парламент очікує відповідних пропозицій від Міністерства оборони.

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За словами Веніславського, під час розроблення механізму необхідно забезпечити принцип справедливості, щоб рішення про звільнення не створювали ситуації, коли одні військові отримують таку можливість, а інші, які довше служать і продовжують виконувати бойові завдання, залишаються без аналогічних перспектив.

Військові служать не лише від 2022 року

Депутат також звернув увагу, що тривалу службу проходять не тільки військовослужбовці, мобілізовані після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Частина українських військових служить ще з 2014 року і також не має визначених термінів звільнення.

На думку Веніславського, цей чинник необхідно врахувати під час формування критеріїв, за якими військовослужбовці зможуть залишити службу.

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити нову підставу для демобілізації військовослужбовців із педагогічною освітою.

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