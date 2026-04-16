Демобілізація під питанням: у Раді назвали головну умову змін

В Україні наразі не можуть встановити чіткі строки служби для мобілізованих військовослужбовців. У Верховній Раді пояснили, що це питання напряму залежить від ситуації на фронті та рівня укомплектованості бойових підрозділів.

Про це йдеться у матеріалі «Телеграфа».

Йдеться про урядовий законопроєкт №14283, зареєстрований у грудні 2025 року, який передбачає можливість надання військовим права на відстрочку після певного періоду служби за контрактом — орієнтовно після року виконання обов’язків.

«В умовах війни терміни служби можуть бути забезпечені лише через укладання строкових контрактів: 2, 3, 5 років. І після якогось терміну можна буде мати право на гарантований відпочинок протягом одного року. Та говорити про масове звільнення з ЗСУ, на жаль, зараз не можна», — сказав нардеп, член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

Хто має ініціювати питання про чіткі терміни служби — думка нардепа

Водночас член комітету з нацбезпеки, нардеп Юрій Здебський зазначив, що питання про чіткі терміни служби для мобілізованих має ініціювати лише військове керівництво, володіючи повною інформацією становища на фронті.

Народні депутати наголосили, що реалізація подібної моделі можлива лише за умови стабілізації оборонної ситуації та достатнього резерву особового складу.

За його словами, передчасне запровадження демобілізаційних механізмів у нинішніх умовах може негативно вплинути на обороноздатність держави.

«Це питання буде доцільно розглядати тоді, коли у нас будуть укомплектовані на 100% всі бойові підрозділи та буде сформований достатній резерв. В іншому випадку розгляд даного питання призведе до втрати наших територій», — сказав він.

Нагадаємо, уряд і Міноборони працюють над змінами в системі військової служби.