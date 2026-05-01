ЗСУ / © Associated Press

Реклама

У Силах оборони України вже цього року повинен розпочатися процес поетапного звільнення зі служби.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, реформа в українській армії передбачає збільшення кількості контрактників, що дозволить розпочати демобілізацію тих, хто був призваний до війська раніше.

Реклама

«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже з цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», — наголосив президент.

Зеленський додав, що реформа армії передбачає зміну підходів «до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми».

Реалізація реформи розпочнеться після її обговорення з бойовими командирами та врахування їхніх пропозицій.

Доповідь щодо системи оновлених контрактів президент заслухає наступного тижня.

Реклама

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 травня, президент України Володимир Зеленський анонсував старт реформи в українській армії у червні цього року. Зміни насамперед стосуватимуться збільшення грошового забезпечення та чітких термінів служби.

