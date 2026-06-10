Демобілізація в Україні: у Генштабі зробили заяву про звільнення військових

Демобілізація / © ТСН.ua

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Звільнити військових зі служби зараз складно, адже цей процес повністю залежить від того, скільки людей мобілізують.

Про це в інтерв’ю виданню LIGA.net повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

Коли можлива демобілізація в Україні — пояснення Гнатова

Керівник Генштабу зазначив, що питання демобілізації залишається «дуже складним». Над його врегулюванням ведеться безперервна робота. Наразі фахівці вже мають кілька ідей для розв’язання цієї проблеми.

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Водночас він підкреслив, що якщо людей призиватимуть замало, то масово відпускати захисників додому не вдасться. Гнатов пояснив, що мобілізація та демобілізація нерозривно пов’язані між собою.

«Що вищі будуть показники призову, то більше можливостей з’явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право», — наголосив начальник Генерального штабу ЗСУ.

За його словами, наразі влада розглядає механізми першочергового звільнення зі служби тих бійців, які перебувають на фронті від перших днів повномасштабного вторгнення Росії або мають багаторічний досвід служби.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, навіть наявність законної відстрочки не завжди гарантує, що людину не мобілізують помилково. Близько 7% мобілізованих фактично мали право на відстрочку, однак під час мобілізаційних заходів її не врахували.

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Також уряд змінив правила бронювання працівників і критерії критично важливих підприємств, запровадивши нові умови для бізнесу.

До слова, правила мобілізації постійно змінюються, а разом із ними виникає чимало запитань у військовозобов’язаних. ТСН.ua зібрав відповіді на найактуальніші запитання.

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