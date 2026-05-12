Демобілізація за графіком: якими будуть нові терміни служби в Україні

Демобілізація

Представники Міністерства оборони, Генерального штабу та Офісу президента працюють над масштабною зміною системи проходження військової служби в Україні.

Йдеться про новий підхід до мобілізації та служби в армії, який передбачає запровадження контрактної системи з визначеними строками служби, оновленими правилами демобілізації та новими принципами грошового забезпечення військовослужбовців. Про це повідомляє видання «Українська правда» у матеріалі про можливу реформу армії.

Водночас важливо, що наразі описані пропозиції ще не закріплені ані в законопроєктах, ані в урядових постановах. За інформацією журналістів, Міноборони, Генштаб та Офіс президента продовжують узгодження деталей, а деякі положення змінюються практично щодня. Тому частина нинішніх напрацювань може не потрапити до фінальних документів.

Новий підхід до мобілізації та служби

За даними джерел, ключова ідея реформи полягає у переході до контрактної моделі з чітко визначеними строками служби для різних категорій військових.

Передбачається, що в Україні можуть запровадити три типи контрактів — як для чинних військовослужбовців, так і для новобранців.

Одним із головних нововведень стане можливість для мобілізованих підписати контракт із гарантованою демобілізацією після завершення визначеного терміну служби. Також після завершення контракту військові повинні отримати відстрочку від повторного призову.

Для контрактників планують дозволити переукладення договорів із державою вже за новими правилами. Водночас попередній період служби не зараховуватиметься до нового контракту, однак він може впливати на тривалість відстрочки від наступної мобілізації. Її хочуть визначати індивідуально.

Які строки служби пропонують

За інформацією джерел, нині обговорюються такі терміни контрактної служби:

10 місяців — для чинних військових, які займають бойові посади;

14 місяців — для новобранців, які претендують на бойові посади;

два роки — для всіх інших посад, включно з операторами БПЛА, медиками, фахівцями забезпечення, аналітиками, зв’язківцями та медійниками.

При цьому нова система має стосуватися як уже мобілізованих військових, так і тих, хто лише вступатиме до війська.

Також розглядається можливість, щоб військовослужбовці самостійно обирали напрямок служби — бойові чи тилові посади.

Один із посадовців, обізнаний із деталями обговорень, повідомив журналістам, що опція не підписувати контракт також залишиться. Однак саме контрактна система має стати основою майбутньої моделі комплектування армії.

Нагадаємо, українське військове командування та Міністерство оборони готують масштабну армійську реформу, старт якої заплановано на початок літа. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 11 травня. «Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — сказав він.

Раніше ми писали про те, що в Україні готують велику реформу мобілізації. Влада планує перейменувати ТЦК, змінити зарплати військових, терміни їхньої служби та правила бронювання для цивільних.

