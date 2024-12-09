Демографічна криза в Україні: смертність б’є світові рекорди, а народжуваність стрімко падає

2024 року рівень смертності в Україні став найвищим у світі.

Україна опинилася на першому місці у світі за рівнем смертності та демонструє найнижчий показник народжуваності.

Про це у своєму матеріалі для NV заявила народна депутатка Вікторія Вагнєр, членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, з посиланням на дані Міністерства юстиції.

“За даними Мінʼюсту, за перше півріччя (від січня до червня включно) 2024 року в Україні народилося 87655 дітей. Це на 9% менше, ніж за перше півріччя 2023 року, та в 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Загалом 2023 року в Україні народилося понад 187 тисяч немовлят. І це вже був найменший показник за час незалежності. 2024 рік поб'є цей антирекорд", – заявила Вагнєр.

Для порівняння: 2022 року народилося майже 207 тисяч дітей, а 2021-го – 277,8 тисячі.

Водночас рівень смертності в Україні 2024 року сягнув найвищого рівня у світі – 18,6 випадку на 1000 осіб. За перші шість місяців поточного року кількість померлих українців становила 250972, що втричі перевищує кількість народжених за той самий період.

“У 2018−2020 роках померлих було вдвічі більше тих, хто народжувався. Демографічна ситуації в Україні стала невідворотно негативною ще з початком агресії Росії. За норми коефіцієнта народжуваності 2,15 дитини на одну жінку 2023 року він був 0,7, за 2024 рік очікується 0,6”, – наголосила народна депутатка.

Причини падіння

На початку незалежності України кількість новонароджених щороку перевищувала 600 тисяч. Однак після 1994 року народжуваність почала знижуватися, впавши нижче пів мільйона на рік. До кінця 1990-х темпи падіння становили 5-7% щороку.

Демографічна ситуація почала покращуватися 2002 року: приріст народжуваності становив 3,8%, а 2003–2004 років досяг 4,6%. Пікові значення зафіксували 2006-го та 2008 року, коли щорічне зростання досягало 8%. У цей період, від 2008-го до 2013 року, кількість новонароджених повернулася до позначки в пів мільйона щороку.

Негативна тенденція відновилася 2013 року, коли рівень народжуваності знизився на 3,3%. 2014-го, з початком російської агресії, показники впали ще на 7,5% (без урахування даних з окупованих територій). 2015 року зниження стало рекордним: кількість народжених скоротилася на 11,6%. Ця тенденція зберігалася до кінця десятиліття.

На початку 2020-х років темпи падіння дещо сповільнилися, але початок повномасштабної війни з Росією 2022 року зробив Україну лідером за темпами знелюднення у світі.

Нагадаємо, заслужена лікарка України Ольга Богомолець заявила, що українська нація може зникнути через 180 років, якщо демографічна ситуація залишиться незмінною.