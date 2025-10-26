- Дата публікації
Демограф дала неочікуваний прогноз, хто залишиться в Україні після закінчення війни
Демограф прогнозує, що масової міграції після відкриття кордонів не буде.
Після завершення війни та відкриття кордонів масового виїзду українців за кордон не очікується. За прогнозами експертів, залишиться більшість жінок, які нині проживають в Україні, тоді як частина чоловіків може скористатися можливістю виїхати.
Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова у програмі "Орестократія«.
За словами експертки, жінки, які хотіли виїхати з України через війну, вже зробили це раніше. Ті, хто залишилися, навряд чи наважаться на переїзд зараз, адже умови для біженців за кордоном значно погіршилися, а допомогу, яку українки отримували у 2022 році, скоротили або повністю припинили надавати.
Вона вважає, що після війни потенційно мігруватимуть здебільшого чоловіки, чиї сім’ї вже облаштувалися за кордоном. Якщо дружина соціалізувалася, працює, має житло й друзів, а діти — ходять у навчальні заклади, чоловіки можуть обрати возз’єднання родини. Особливо це стосується тих, хто не має власного житла або стабільної роботи в Україні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у коментарі для ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов розповідав якими можуть бути сценарії закінчення війни, скільки вона ще триватиме і чого варто очікувати від переговорів Трампа й Путіна в Будапешті.