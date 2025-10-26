Демограф дала неочікуваний прогноз, хто залишиться в Україні після закінчення війни

Українці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Реклама

Після завершення війни та відкриття кордонів масового виїзду українців за кордон не очікується. За прогнозами експертів, залишиться більшість жінок, які нині проживають в Україні, тоді як частина чоловіків може скористатися можливістю виїхати.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова у програмі "Орестократія«.

За словами експертки, жінки, які хотіли виїхати з України через війну, вже зробили це раніше. Ті, хто залишилися, навряд чи наважаться на переїзд зараз, адже умови для біженців за кордоном значно погіршилися, а допомогу, яку українки отримували у 2022 році, скоротили або повністю припинили надавати.

Реклама

Вона вважає, що після війни потенційно мігруватимуть здебільшого чоловіки, чиї сім’ї вже облаштувалися за кордоном. Якщо дружина соціалізувалася, працює, має житло й друзів, а діти — ходять у навчальні заклади, чоловіки можуть обрати возз’єднання родини. Особливо це стосується тих, хто не має власного житла або стабільної роботи в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у коментарі для ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов розповідав якими можуть бути сценарії закінчення війни, скільки вона ще триватиме і чого варто очікувати від переговорів Трампа й Путіна в Будапешті.