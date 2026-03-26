Відкриті кордони: 1,5 млн українців можуть емігрувати назавжди після війни

Демографічна криза в Україні

Після завершення війни і відкриття кордонів Україна може зіткнутися з ситуацією, коли 1-1,5 млн наших співвітчизників виїдуть за кордон назавжди.

Таку думку висловив глава Офісу міграційної політики Василь Воскобойник в інтерв’ю YouTube-каналу «Суперпозиція».

Він зазначає, що це може стати новою хвилею трудової міграції, коли люди їхатимуть працювати, щоб підтримати свої родини, або для возз’єднання з сім’ями, які вже облаштувалися за кордоном.

«Трудова міграція — це благо в порівнянні з тим, що люди після війни можуть зібратися і виїхати до своїх родин за кордоном, які вже там облаштувалися, і возз’єднання родин відбудеться за кордоном. Це для нас жахливіший варіант, ніж просто трудова міграція», — сказав Воскобойник.

Він закликав українську владу вже зараз готуватися до такого розвитку подій. Зокрема, забезпечити умови для легального працевлаштування українців за кордоном, їхній соціальний захист, а також стимулювати повернення на батьківщину.

«Це достатньо серйозний виклик, який уже очевидний, і до нього необхідно готуватися уже», — зауважив експерт.

Також Воскобойник звернув увагу на зміну характеру виїзду українців після початку повномасштабної війни. Якщо у 2022–2023 роках більшість людей залишали країну не з економічних причин, а через небезпеку, шукаючи тимчасового прихистку, то від другої половини 2023 року почався відтік людей за кордон для постійного проживання.

За його даними, найбільшою популярністю серед українців користуються Німеччина, Польща та Чехія. Зокрема:

в Німеччині перебуває близько 1,1–1,2 мільйона українців зі статусом тимчасового захисту

у Польщі — приблизно 900–950 тисяч українців

у Чехії — близько 350 тисяч

В Італії, Іспанії та Великій Британії кількість українців становить по 100-200 тисяч.

Раніше Василь Воскобойник заявив, що для того, щоб українці не зникнули як нація, потрібно, щоб кожна жінка народжувала в середньому по 2,2 дитини.