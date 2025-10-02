ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
42
2 хв

Демограф розповів, скільки чоловіків виїхало з України після початку війни

Під час війни зросла частка пенсіонерів у країні, тоді як кількість працездатних людей скоротилася.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Скільки чоловіків виїхало за кордон

Скільки чоловіків виїхало за кордон / © ТСН

Війна спричинила масову міграцію, яка суттєво змінила демографічну ситуацію в країні.

Про це в етері Еспресо розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун.

«З України виїхало приблизно 40% чоловіків і 60% жінок. Якщо брати за віковими групами, то людей віком 65 років і старше — лише 6%. Людей віком від 18 до 64 років — близько 63%, а приблизно 31% — це діти до 18 років», — сказав він, посилаючись на дані Євростату.

За словами науковця, найбільше виїхали діти, працездатне населення та частина пенсіонерів.

«Більшість пенсіонерів залишилися в Україні. Це призвело до того, що у віковій структурі населення, яке перебуває зараз у країні, відсоток пенсіонерів зріс, а кількість тих, хто працює в економіці, скоротилася», — пояснив Гладун.

Він наголосив, що така диспропорція безпосередньо впливає на фінансову систему: зменшуються відрахування до державних соціальних фондів, а потреба у виплаті пенсій та іншої допомоги залишається.

«Це, своєю чергою, призводить до економічних проблем», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що рішення про дозвіл на виїзд з України чоловікам віком 18-22 роки не має жодного впливу на мобілізаційні процеси, заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський («Слуга народу»).

Ми раніше інформували, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що навіть якщо війна в Україні закінчиться, чоловіки не одразу зможуть виїхати за кордон.

