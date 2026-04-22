Демографічна катастрофа в Україні: скільки дітей має народжувати кожна сім’я

Україна стрімко втрачає населення, а цифри народжуваності наближаються до небезпечного мінімуму. Показники впали вдвічі від необхідної норми, що ставить під загрозу майбутнє країни. Щоб чисельність населення хоча б не скорочувалася, українські родини мають народжувати значно більше, ніж зараз.

Про це розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

«Для простого відтворення населення потрібно, щоб сто жінок репродуктивного віку — це формально 15-49 років — народили в сумі 210-220 дітей. Чому не рівно 200? Тому що до цього показника закладається поправка на дитячу смертність: діти мають дожити до репродуктивного віку батьків», — пояснює науковець.

За словами Гладуна, ця формула є універсальною для всіх країн світу. Проте Україна зараз неймовірно далека від цих цифр.

Шокувальна реальність війни

Ще до повномасштабного вторгнення ситуація була складною, але зараз вона стала загрозливою. У 2021 році, який був роком пандемії, на сто жінок припадало лише 116 дітей. Сьогодні ж цифри ще менші.

«За нашими експертними оцінками на сьогодні показник, мабуть, близький до 90 дітей на 100 жінок. Це дуже низький рівень», — констатує Гладун.

Втім, експерт зауважує, що зниження народжуваності — це глобальний тренд. Для порівняння, у Південній Кореї цей показник становить близько 70 дітей, а Китай, після тривалої політики обмежень, зупинився на позначці 100.

Нещодавно Організація Об’єднаних Націй оприлюднила песимістичний сценарій, згідно з яким до кінця століття в Україні залишиться лише 15 мільйонів жителів. Вчений закликає сприймати такі цифри з обережністю.

«Я люблю прогнози на сто років. Їх ніхто ніколи не перевірить. Довгострокові прогнози слід сприймати виключно як прогнози-попередження: що буде, якщо справдяться закладені гіпотези щодо народжуваності, смертності й міграції», — зазначає демограф.

Гладун підкреслює, що в умовах війни робити точні прогнози на сторіччя неможливо, адже невідомо, скільки триватимуть бойові дії та скільки людей зрештою повернеться з-за кордону. На думку вченого, прогноз ООН може виявитися нереалістичним, і населення України, швидше за все, буде більшим, проте точні цифри залежатимуть від перемоги та подальшої державної політики.

Нагадаємо, в Україні фіксується стрімке скорочення населення — щороку країна втрачає близько 300 тисяч людей навіть без урахування наслідків війни. І ця тенденція триває вже не перший рік.

Адже щороку в Україні помирає близько 450–500 тисяч людей, тоді як народжується лише 200–250 тисяч. 2025 року, за оцінками, кількість новонароджених скоротилася до 170–180 тисяч.

Також глава Офісу міграційної політики Василь Воскобойник заявив, що після завершення війни і відкриття кордонів Україна може зіткнутися з ситуацією, коли 1-1,5 млн наших співвітчизників виїдуть за кордон назавжди.