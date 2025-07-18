Демографічна криза в Україні: скільки припадає померлих на одного новонародженого

Традиційно в Україні народжується найбільше хлопчиків — 51% / © Pixabay

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За останні шість місяців 2025 року в Україні народилися 86 795 немовлят та померли 249 002 осіб. Наразі на одного малюка припадає троє померлих. Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє «Опендатабот».

Аналітики констатують, що народжуваність у війну стабілізувалась — адже 86 795 народжених цьогоріч, це майже стільки ж, як за відповідний період торік. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких громадян.

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Традиційно народжується найбільше хлопчиків — 51%.

Як наголошують в «Опендатабот», загалом тренд невтішний: за десять років народжуваність зменшилася у 2,2 раза. Якщо 2016 року, в середньому, на місяць народжувалося 32 тисячі немовлят, то цьогоріч — лише 14 тисяч.

Раніше демографи повідомили, що закінчення війни призведе до того, що рівень народжуваності в Україні підвищуватиметься, а смертність зменшуватиметься. Водночас рівень народжуваності цілком може вийти на довоєнний період, а смертність, за прогнозами, може бути десь на рівні 2021 року, тобто найбільшою за останній час, оскільки тоді бушував коронавірус.

Але й не виключено, що ситуація зі смертністю може бути трохи кращою. Все залежить від умов, в яких житимуть люди.

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