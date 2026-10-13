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Демографічна криза в Україні загострилася: скільки людей помирає на кожну народжену дитину
Демографічна криза в Україні загострюється — смертність у 3,5 раза перевищує народжуваність, а люди продовжують виїжджати за кордон.
Демографічна криза в Україні сягнула тривожних масштабів. Рівень смертності суттєво перевищує народжуваність, а додатковим чинником скорочення населення залишається виїзд громадян за кордон.
Про це заявив очільник Офісу міграційної політики Василь Воскобойник, повідомляють «Новини.LIVE».
Демографічна ситуація в Україні: що відомо
За словами посадовця, протягом першої половини поточного року негативні демографічні тенденції набули надкритичних обсягів.
«В Україні все рівно в умовах скорочення населення, не забуваємо, що за перше півріччя цього року на одну народжену дитину в Україні припало три з половиною людини, які померли. Десять народилися, 35 померли», — розповів очільник Офісу міграційної політики.
За словами Воскобойника, ситуацію додатково ускладнює міграція, адже люди й надалі виїздять з України.
Саме через високу смертність і виїзд людей за кордон, каже він, Україна лише за один рік втратила 800 тисяч громадян.
Демографічна криза в Україні — останні новини
Нагадаємо, за 35 років незалежності Україна третину часу провела в умовах агресії РФ, що призвело до катастрофічного скорочення населення і поставило громадян перед складним вибором між життям у мілітаризованій державі та еміграцією.
Також Україна опинилася серед країн і територій з найнижчим рівнем народжуваності у світі.
Раніше повідомлялося, що в Україні щороку без війни помирають приблизно 500 тис. осіб, а народжуються близько 180–220 тис. дітей. Статистика сьогодні фіксує лише 6 дітей на 10 жінок.