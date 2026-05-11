Демографічна прірва: скільки дітей мають народжувати українські жінки, щоб зупинити вимирання

Демографічна криза: по скільки дітей мають народжувати українські сім’ї, щоб зупинити вимирання

В Україні щороку без війни помирає десь приблизно 500 тис. осіб, а народжується близько 180–220 тис. дітей. Статистика сьогодні фіксує лише 6 дітей на 10 жінок.

Скільки потрібно народжувати жінкам, щоб чисельність українців не падала, розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі «День.LIVE».

«Наразі народжується лише 6 дітей (на 10 жінок — Ред.). А для того, щоб ми зберігали населення України на відповідному рівні, потрібно, щоб народжувалося 22 дитини на 10 жінок», — каже він.

Водночас експерт відповів на питання, чи може в Україні змінитися ситуація, щоб жінки народжували хоча б по дві-три дитини.

Воскобойник наголосив, що в сучасному суспільстві сім’ї докорінно змінили підхід до батьківства. Дитина більше не сприймається як просто соціальна норма чи задоволення — це складний довгостроковий проєкт, у який потрібно вкладати колосальний ресурс часу та грошей.

«Ми не знаємо завтрашнього дня. Черговий обстріл — і невідомо, куди прилетить „Шахед“ чи ракета. Люди просто не хочуть ризикувати своїм життям. Вони не можуть прогнозувати своє майбутнє. І зрозуміло, що вони не замислюються про народження. І в умовах війни, на мій погляд, це нормальна ситуація», — підсумував він.

