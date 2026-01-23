Демографічна прірва: в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих

Смертність в Україні втричі перевищує народжуваність

Реклама

За 2025 рік в Україні народилося 168 778 дітей, тоді як померло 485 296 людей. Демографічна «математика» війни проста та жорстка: співвідношення становить 1 до 3 не на користь життя.

Такі дані оприлюднив сервіс Опендатабот, посилаючись на статистику Міністерства юстиції.

© Опендатабот

Народжуваність: де народжують попри війну

Порівняно з довоєнним 2021 роком, народжуваність впала в 1,6 раза. Проте є стриманий оптимізм: якщо 2022 року падіння сягало 25%, то 2025-го воно сповільнилося до 4,5%.

Реклама

Цікаво, що два регіони навіть продемонстрували приріст:

Львівщина: +1,5% (на 230 немовлят більше, ніж торік).

Волинь: +0,6%.

Традиційним лідером залишається Київ, де на світ з’явилося 19 410 малюків (11,5% від загальної кількості).

© Опендатабот

Антилідери та аномалії

Найбільший спад народжуваності фіксують у прифронтових зонах: на Херсонщині (-16%) та Запоріжжі (-11%).

Однак є і несподівана статистика: Чернівецька область, яка розташована далеко від фронту, показала один із найбільших спадів народжуваності (-9%) та одночасне зростання смертності.

Реклама

© Опендатабот

Смертність: сумні рекорди

Загалом за рік смертність в Україні скоротилася на 2%.

Найбільше смертей зафіксовано:

Дніпропетровщина — 52 559 (абсолютний антилідер з великим відривом). Київ — 36 296. Харківщина — 34 670.

Тривожним сигналом є те, що в шести регіонах смертність зросла. Зокрема, у Києві (+2%), а також у тилових Чернівецькій, Черкаській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, Україна може зіткнутися з появою величезних безлюдних територій. І йдеться не лише про знищені міста на лінії фронту, а й про цілі райони, де життя стане фактично неможливим через постійну загрозу з боку РФ.