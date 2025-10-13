ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
2 хв

Демографічний шок: Милованов озвучив песимістичний прогноз для України на 10 років

Песимістичний сценарій — це коли в Україні залишиться 10 мільйонів людей, зазначив президент KSE Тимофій Милованов.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Тимофій Милованов

Президент KSE Тимофій Милованов

В Україні за 10 років може лишитися 10–15 мільйонів українців.

Такий песимістичний прогноз зробив президент Київської школи економіки (KSE — ред.) Тимофій Милованов в інтерв’ю «Українській правді».

«Це буде трохи прогноз з повітря, але моя песимістична оцінка така: в Україні може лишитися 10–15 мільйонів українців. Відповідно до оптимістичного сценарію — якщо війна припиниться, ми будемо рухатися в ЄС, — люди поступово повертатимуться», — зазначив економіст.

Відповідаючи на запитання, скільки українців може бути в країні, відповідно до оптимістичного прогнозу, Милованов зазначив, що приблизно 35–40 мільйонів.

«35–40 мільйонів. Це буде трохи як у Ізраїлі. Якщо буде відновлення, позитивний вайб, і ми впораємося із зовнішнім викликом, станемо частиною ЄС, тут буде набагато більше сенсу життя. Бо кожен в Україні може стати тим, ким захоче. Багатьом іноземцям тут подобається — чесніше, ніж у них. У деяких районах Філадельфії шанс бути вбитим навіть зараз вищий, ніж у Києві: ви ж бачите постійну стрілянину, зокрема в школах, гетто. Я жив на межі гетто — кожної другої ночі у мене під вікнами була перестрілка. У мене часто запитували: як там виживати? Тепер те саме запитають про життя під „Шахедами“. Жити можна і в гетто, і під „Шахедами“, — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу визначила майбутні кроки для українців у ЄС: перехід на інші правові статуси, ознайомчі візити додому, програми добровільного повернення та допомога з реінтеграцією після 2027 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
296
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie