ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2513
Час на прочитання
2 хв

Демографічний спад: в українських школах залишилось рекордно мало учнів за останні 30 років

В Україні зафіксовано найменшу кількість школярів за останні 30 років: дослідники пояснили цю тенденцію.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Школа

Школа

На початку 2024–2025 навчального року в українській системі освіти налічувалося 3,74 мільйона школярів усіх форм навчання. Це найнижчий показник за останні 30 років — і тенденція до зменшення кількості учнів, ймовірно, зберігатиметься.

Такі висновки зробили учасники дослідницької програми RAI for Ukraine, пише NGL.media.

Наразі 9,3% школярів (приблизно 345 тисяч дітей) навчаються за кордоном та залишаються учнями української системи освіти. Це мінімальна оцінка, адже багато дітей після виїзду за кордон взагалі припиняють навчання в українській школі.

За результатами дослідження ЮНЕСКО, станом на 2024 рік за кордоном навчалися майже 665 тисяч українських школярів, але й ця цифра неповна, бо враховує не всі країни ЄС, куди емігрували українці.

Водночас лише 29% з цих школярів поєднують навчання в обох країнах, а ще 16% покладаються винятково на українську онлайн-освіту.

Міністерство освіти і науки України надало журналістам статистику про кількість учнів 8–12 класів у 2021–2025 роках. Аналіз показав, що щороку 2–4% учнів не переходять у наступний клас і залишають школу. Ймовірно, частина з них виїжджає з України.

Країну залишають як хлопці, так і дівчата. У старших класах щороку спостерігається невелика перевага дівчат (приблизно 1–2%), хоча серед випускників ця різниця може сягати 10%.

Наприкінці 2024 року Центр економічної стратегії провів дослідження, яке показало: меншість українців, які перебувають за кордоном, планують повертатись до України Перешкодами для повернення є війна та економічні обставини: невизначеність, втрата житла, низький рівень доходу та складнощі з пошуком роботи.

«Якщо говорити про школярів, то тут справді важливо намагатися, щоб якомога більше з них вивчали онлайн ті предмети, які не викладають в країнах-реципієнтах — українська мову, літературу, історію України — ось це дійсно потрібно. Також можна проводити якісь заохочувальні заходи, аж до преміювання найкращих учнів. Тобто важлива підтримка зв’язків з батьками, дітьми, демонстрація того, що ці люди потрібні державі», — сказав соціолог Олексій Позняк з Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie