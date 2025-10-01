- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 393
- Час на прочитання
- 1 хв
Демографічний зсув: Україна втрачає платників податків — хто буде платити пенсії
За словами демографа, війна «зістарила» Україну, забравши значну частину працездатного населення.
Через війну з України найбільше виїхали жінки, діти та люди працездатного віку, натомість переважна більшість пенсіонерів залишилася.
Про це розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук Олександр Гладун, передає Espreso.
За його словами, статево-вікову структуру оцінює лише Євросоюз, інші країни не надають даних про статево-вікову структуру тих, хто виїхав з України. Проте за даними ЄС, зокрема Євростату, із загальної кількості біженців з України — приблизно 40% чоловіків і 60% жінок.
За віковими групами:
людей віком 65 років і старше — лише 6%;
людей віком від 18 до 64 років — приблизно 63%;
діти до 18 років — близько 31%.
Експерт зауважує, що через війну з України виїхали переважно діти, працездатне населення та частина пенсіонерів. Проте більшість пенсіонерів залишилися в Україні.
«Це призвело до того, що у віковій структурі населення, яке зараз перебуває на території України, відсоток пенсіонерів збільшився, а частка тих, хто зайнятий в економіці, — зменшилася. Через це відрахування до державних соціальних фондів зменшилися, а потреба у виплаті пенсій та іншої підтримки населення залишилася. Це, своєю чергою, призводить до економічних проблем», — наголосив Гладун.
Раніше демограф розповів, скільки залишиться українців, якщо війна триватиме до 2030 року.