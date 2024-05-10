Демократична система чи сильний лідер: що кажуть українці – соцопитування

Українці змінили свою думку про те, що для країни важливіше – демократична система чи сильний лідер.

Українці переважно змінили свою думку у порівнянні із попередніми роками і вважають, для України важливіша демократична система, ніж сильний лідер.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, 59% вважають, що для України важливішою є демократична система, а не сильний лідер, йдеться в опитуванні, проведеному у грудні 2023 року. Водночас за сильного лідера висловилися 32% громадян.

Тоді як у липні 2022 року на подібне питання 58% відповіли, що важливішим сильний лідер, а не демократична система. Тоді демократична система була в пріоритеті для 27% опитаних.

57% українців вважають, що Україна скоріше або повністю є демократичною. З них 34% вважають – що майже або повністю, а 23% – вважають скоріше демократичною.

Натомість лише 14% відповіли, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською.

Ще є 27% респондентів вважають, що Україна водночас є в рівній мірі диктаторською і демократичною країною.

"Україна хоч і не є наразі утвердженою демократією, а її інституції не настільки чудово функціонують, але об’єктивно Україна точно йде шляхом до цього (можливо, з певними відкочуваннями, але довгострокові тенденції очевидні). Можна скільки завгодно критикувати пересічних українців за їх політичну культуру, але за останні двадцять років українці двічі потужно продемонстрували прагнення до демократії під час Помаранчевої революції та Революції Гідності", - зауважують соціологи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українців підтримують введення військ НАТО до України.

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