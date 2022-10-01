"Демони істерично святкують масові вбивства": Подоляк прокоментував пропутінські мітинги у Москві

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мітинги у центрі Москви в підтримку російського диктатора Володимира Путіна є святкуванням вбивств українців.

Михайло Подоляк назвав пропутінські мітинги у Москві "пеклом на Красній площі" та розкритикував росіян, які брали у цьому участь.

Про це радник укравника Офісу президента написав у своєму Твітері.

"Демони істерично святкували масові вбивства і спробу захоплення чужої території", - написав Подоляк.

Він наголосив, що світ не підтримує дії Росії та Путіна і прагне зупинити зло та свавілля.

"Цивілізований світ вирішив прискорити військову допомогу Україні, припинити російське свавілля та зберегти принципи глобальної безпеки. Зло не залишиться безкарним", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Путін 30 вересня виступив у Кремлі з промовою, присвяченою спробі анексії чотирьох областей України. При цьому російський диктатор під час виступу усіляко намагався уникати самого слова "Україна".

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