Демонстрація англомовних фільмів із субтитрами може стати проблемою — заступниця голови комітету ВР

У Верховній Раді обіцяють доопрацювати пункт у законопроєкті, який стосується показу фільмів англійською мовою у кінотеатрах.

Обов'язкова демонстрація англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу із українськими субтитрами може стати проблемою для людей з поганим зором. Цей пункт законопроєкту №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" у Верховній Раді обіцяють доопрацювати.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Народна депутатка заявила, що солідарна з тими людьми, які вважають, що це звузить права україномовних громадян, які дивитимуться фільм в кінотеатрі.

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"Хоча там вже в законопроєкті передбачений досить довгий перехідний період - ці норми будуть вступати в силу аж з 2027 року. Але, тим не менше, це дійсно треба обговорити з профільною спільнотою, кінотеатрами і загалом з людьми... Точно буде проблема у людей, які погано бачать, субтитри вони точно не прочитають", - зауважила Євгенія Кравчук.

Як альтернативний варіант заступниця голови профільного комітету ВР пропонує програму підтримки кінотеатрів чи тих сеансів, які будуть транслювати фільми англійською мовою.

"У форматі "єПідтримки" - людина, якщо йде на фільм англійською мовою, наприклад, отримує ваучер в цей кінотеатр", - - висловила пропозицію Кравчук.

Нагадаємо, після ухвалення законопроєкту, який закріпить англійську мову як мову міжнародного спілкування в Україні, українським чиновникам на керівних посадах доведеться підтверджувати своє знання англійської мови на рівні, достатньому для вільного спілкування.

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