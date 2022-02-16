Демонстративно прибрав прапори України зі столу: проти депутата з Одеси відкрили кримінальне провадження

Демонстративно прибрав прапори України зі столу: проти депутата з Одеси відкрили кримінальне провадження

Депутату інкримінують наругу над державним прапором.

Проти депутата Одеської міської ради від "Партії Шарія" Іллі Фреймана, який прибрав зі столу однопартійців прапори України, розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

У поліції зазначили, що під час моніторингу Інтернету вони побачили відео, як одеський депутат демонстративно прибирає зі столу державні прапори та відкладає їх у бік. За цим фактом уже розпочато провадження.

"Відомості за вказаним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 338 (наруга над державним символом України) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сесії Одеської міської ради депутат від "Партії Шарія" Ілля Фрейман прибрав зі столу однопартійців прапори України. Момент потрапив на камеру журналістів.

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