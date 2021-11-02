Демонстрував прийом з обеззброєння противника: судитимуть полковника ЗСУ, який вистрілив у 10-річного хлопчика під Житомиром

Демонстрував прийом з обеззброєння противника: судитимуть полковника ЗСУ, який вистрілив у 10-річного хлопчика під Житомиром

Хлопчика дістали буквально з того світу, і він і зараз перебуває у лікарні.

У Житомирській області судитимуть полковника ЗСУ, який п’яним вистрілив у дитину. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування у цій справі і скерували обвинувальний акт до суду.

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Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідування.

Подія сталася 12 липня цього року у Новоград-Волинському Житомирської області. Офіцер однієї з військових частин Збройних Сил України, полковник, відпочивав із другом та його 10-річним сином.

Перебуваючи напідпитку, військовий вирішив продемонструвати хлопчику бойовий прийом з обеззброєння противника. Під час "демонстрації" офіцер випадково вистрілив у спину дитині. Куля пройшла навиліт.

Хлопчик вижив, але отримав тяжкі тілесні ушкодження, і ще й досі перебуває у лікарні.

Офіцера одразу затримали. Свою провину він визнає.

"Військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло потерпілому тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 414 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді службового обмеження на строк до 2 років або тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 3 років", - зазначили у ДБР.

Нагадаємо, що у Житомирській області полковник Міноборони важко поранив 9-річного хлопчика.Під час необережного поводження зі зброєю дитина і зазнала вогневих поранень

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