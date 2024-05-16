Демонстрував статеві органи: на Закарпатті священнику УПЦ МП заборонили у служінні (документ)

Священник фільмував статеві органи та голу п'яту точку на камеру і надсилав ці ролики знайомим.

Днями у Мережі з'явилися відео, де священник Свято-Георгіївського "Кривського" чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП Віктор Шпілька демонстрував статеві органи.

Після розголосу в соцмережі та суспільного резонансу в Хустській єпархії УПЦ МП відхрестилися від свого священника Віктора Шпільки та заборонили у служінні. Відповідний указ видав митрополит Марк (Перовцій).

Про це повідомила Хустська єпархія у Facebook та оприлюднила відповідний документ.

"Цим визначенням від 16 травня 2024 року, за аморальну та недостойну поведінку, що осоромлює сан священнослужителя та створює смуту серед людей, Ви забороняєтесь у священнослужінні", – йдеться в указі Хустської єпархії УПЦ МП.

Хустська єпархія оприлюднила відповідний документ

Нагадаємо, священник УПЦ МП показав статеві органи на сороміцькому відео. "Святий отець" фільмував статеві органи та голу п'яту точку на камеру і надсилав ці ролики знайомим.