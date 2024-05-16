Демонстрував статеві органи: на Закарпатті священнику УПЦ МП заборонили у служінні (документ)

Священник фільмував статеві органи та голу п'яту точку на камеру і надсилав ці ролики знайомим.
Днями у Мережі з'явилися відео, де священник Свято-Георгіївського "Кривського" чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП Віктор Шпілька демонстрував статеві органи.
Після розголосу в соцмережі та суспільного резонансу в Хустській єпархії УПЦ МП відхрестилися від свого священника Віктора Шпільки та заборонили у служінні. Відповідний указ видав митрополит Марк (Перовцій).
Про це повідомила Хустська єпархія у Facebook та оприлюднила відповідний документ.
"Цим визначенням від 16 травня 2024 року, за аморальну та недостойну поведінку, що осоромлює сан священнослужителя та створює смуту серед людей, Ви забороняєтесь у священнослужінні", – йдеться в указі Хустської єпархії УПЦ МП.
Нагадаємо, священник УПЦ МП показав статеві органи на сороміцькому відео. "Святий отець" фільмував статеві органи та голу п'яту точку на камеру і надсилав ці ролики знайомим.
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