"Демонструє на весь світ бойовий дух українців": юнак зі Львівщини став чемпіоном світу з важкої атлетики серед юніорів

Юнак зі Львівщини на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів встановив новий світовий рекорд. Хлопець підняв 195 кілограмів.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Як повідомляється, світовим призером став 20-річний Богдан Гоза з міста Жидачів. Юнак підняв штангу зі 195 кілограмами. Крім того, він також став найкращим у вправі “поштовх” - там він підняв 215 кілограмів.
“Відтак 20-річний хлопець виборов «золото» на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів. Вітаю Богдана з перемогою. Він демонструє на весь світ бойовий дух українців. Бажаю майстру спорту України міжнародного класу нових звершень”, - наголосив Максим Козицький.
Нагадаємо, що у Львові четверо чоловіків потрапили до "фільтраційного табору" СБУ.
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